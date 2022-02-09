 

Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – типа с приглашением

09.02.2022, 18:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вначале, когда я пришла в политику, я, конечно, ошизела. Впечатление было, что любой, кто тебе протягивает руку, держит презерватив в руке – типа с приглашением. Это было ужасно”, – рассказала политик.

По словам Богословской, занимаясь политикой, она потеряла свободу и деньги.

“Я там потеряла деньги, а не нашла. Я там потеряла свободу, а не нашла. Я пришла туда богатым, самодостаточным человеком. Ты не можешь на самом деле говорить в политике все, что хочешь. Хотя я в украинской политике была тем, кто говорил, что хочешь, но это приводило к вакууму вокруг”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Богословская родилась в 1960 году в Харькове. Она – народный депутат Украины III, VI и VII созывов. В 2019 году зарегистрировалась кандидатом в президенты на выборах, победу в которых одержал руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский. После поражения на выборах Богословская ушла из политики.

По словам Богословской, после президентских выборов и накануне своего 60-летия, которое отмечала 5 августа 2020 года, она попала в клинику из-за намерения совершить суицид.

Богословская трижды была замужем. В первом браке с юристом Анатолием Вабью родила дочь Анастасию (1980), которая сейчас проживает в США. Последний брак политика распался в 2016 году. Богословская заявила, что после этого у нее были отношения “со значительно более молодыми мужчинами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Резников рассказал, чем в Украине хотят заменить обязательный призыв в армию

15.10 / Хомчак рассказал, когда в Украине откажутся от призыва в армию

17.05 / «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об ужесточении оборота оружия

05.08 / Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения на границе с Афганистаном

27.05 / В Госдуме считают “аморальным” заявление президента Польши о “ненормальной” РФ

04.09 / Вероятный преемник Меркель предложил заморозить строительство «Северного потока – 2»

21.12 / Умер сценарист Александр Курляндский

06.12 / Мэр Полтавы заявил, что на Донбассе воюют “два сверхгосударства”

05.01 / Страны ОПЕК+ согласились на увеличение Россией добычи нефти

02.03 / Украинским медикам стало плохо после вакцинации от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика