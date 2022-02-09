 

Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – типа с приглашением

09.02.2022, 18:24, Новости дня
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“Вначале, когда я пришла в политику, я, конечно, ошизела. Впечатление было, что любой, кто тебе протягивает руку, держит презерватив в руке – типа с приглашением. Это было ужасно”, – рассказала политик.

По словам Богословской, занимаясь политикой, она потеряла свободу и деньги.

“Я там потеряла деньги, а не нашла. Я там потеряла свободу, а не нашла. Я пришла туда богатым, самодостаточным человеком. Ты не можешь на самом деле говорить в политике все, что хочешь. Хотя я в украинской политике была тем, кто говорил, что хочешь, но это приводило к вакууму вокруг”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Богословская родилась в 1960 году в Харькове. Она – народный депутат Украины III, VI и VII созывов. В 2019 году зарегистрировалась кандидатом в президенты на выборах, победу в которых одержал руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский. После поражения на выборах Богословская ушла из политики.

По словам Богословской, после президентских выборов и накануне своего 60-летия, которое отмечала 5 августа 2020 года, она попала в клинику из-за намерения совершить суицид.

Богословская трижды была замужем. В первом браке с юристом Анатолием Вабью родила дочь Анастасию (1980), которая сейчас проживает в США. Последний брак политика распался в 2016 году. Богословская заявила, что после этого у нее были отношения “со значительно более молодыми мужчинами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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