N-TV – глава СДПГ отказался исключать возможность принятия Украины в НАТО

Вести переговоры с Россией — правильно, считает глава СДПГ Ларс Клингбайль. В то же время, по его мнению, было бы неразумно следовать требованию Владимира Путина и заведомо отказываться от принятия тех или иных стран в НАТО. Как пишет немецкий телеканал N-TV, Клингбайль подчеркнул, что не готов исключить возможность вступления Украины в альянс, хотя и полагает, что в ближайшие годы этого не произойдёт.



AP

Попытки урегулировать кризис в Восточной Европе вступили в новую фазу, отмечает немецкий телеканал N-TV. Между тем, в Германии растёт критика правящей «светофорной» коалиции. Действительно ли Шольц — подходящий человек для урегулирования кризисов?

Глава СДПГ Ларс Клингбайль уверен, что это так. Выступая в телевизионных дебатах на канале ZDF, он заявил, что президент РФ Владимир Путин в последнее время пытается ослабить НАТО, но достиг он при этом противоположного результата. До сих пор члены альянса постоянно критиковали НАТО. Но теперь «все поняли, насколько важен союз», убеждён Клингбайль.

По его мнению, вести переговоры с Россией — правильно. «Но говорить, что мы исключаем чьё-либо вступление в НАТО или отзываем его обратно, как того требует Путин, я считаю неправильным». При этом Клингбайль не верит, что Украина вступит в альянс в ближайшие годы. «Но я также не готов этого исключать», — подчеркнул он.

Эту позицию поддержала политолог и эксперт по Восточной Европе Маргарете Кляйн. «Это принцип открытых дверей. Нам было бы лучше оставить этот принцип как есть», — отметила она. Каждая страна может свободно выбирать, в какой альянс вступить. Конечно, НАТО должно задаться вопросом, станет ли возможное вступление Украины в альянс выигрышем с точки зрения безопасности. Однако в конечном счёте РФ не имеет никакого отношения к такому теоретическому решению, полагает эксперт.

По мнению Кляйн, у Путина могут возникнуть проблемы. Основополагающий договор между Россией и НАТО, подписанный в Париже 25 лет назад, всё ещё действует. Среди прочего, он регулирует «независимость и территориальную целостность всех государств». Как пояснила эксперт, если так будет продолжаться и дальше, «Путин придёт к ситуации, когда этот основополагающий акт перестанет быть жизнеспособным». Тогда НАТО может оказаться вынуждено разместить военных и ядерное оружие в Восточной Европе на длительной основе. «Это было бы противоположностью того, чего хотел добиться Путин», — подчеркнула Кляйн.

С её точки зрения, самой важной целью Путина может стать «стратегическая игра в терпение». Российский президент может создать постоянный угрожающий фон, чтобы помешать Украине консолидироваться экономически и политически, предостерегает политолог.

Если Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину, НАТО не будет сражаться с Украиной против России, потому что Украина не является членом альянса, считает Маргарете Кляйн. Иначе сложится ситуация, если РФ после своих военных учений в Белоруссии решит организовать там постоянное военное присутствие и отрежет страны Балтии от линии снабжения из Польши.

Для Клингбайля же особенно важно одно: РФ должна знать, что в случае дальнейшего роста напряжённости ей следует ждать жёстких мер, и канцлер Шольц тоже дал это понять. В то же время неразумно позволять лидеру Кремля «заглядывать в карты» Запада — сам Путин смотреть в свои карты тоже не позволяет. «Я считаю совершенно неразумным говорить Путину о том, что мы делаем, — отметил Клингбайль. — В тот момент, когда действуют русские, происходят действия, согласованные с США». К такого рода действиям относятся также и санкции, причём в качестве штрафных мер рассматриваются все доступные варианты, подчеркнул глава СДПГ в теледебатах на канале ZDF.