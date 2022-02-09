France 2 – рост цен на бензин вынудил французов экономить во время отпусков

Во Франции наступил период отпусков, однако в традиционные путешествия отправится лишь 30% отдыхающих, рассказывает France 2. Резко подскочившие тарифы на дизель и бензин больно ударили по семейному бюджету французов, которые теперь вынуждены экономить по другим статьям расходов — например, во время походов в ресторан.

По дороге в отпуск нельзя обойтись без обязательной остановки, которая теперь всех пугает, — для заправки на АЗС. Цены на бензин взлетают и влияют на семейный бюджет.

В первый день каникул мы встретились в Нормандии с этими автомобилистами, которые столкнулись с резко подскочившими тратами на бензин. Так, сегодня на этой заправке один литр дизеля стоит 1,80 евро, но у некоторых нет выбора.

КЛОЭ ТИКСЬЕ, корреспондент France 2: Вы видели, какие тут цены?

ВОДИТЕЛЬ: У меня просто совсем нет бензина.

КЛОЭ ТИКСЬЕ: То есть у вас скорее форс-мажор?

ВОДИТЕЛЬ: Да, что-то вроде того.

ДРУГОЙ ВОДИТЕЛЬ: Почти два евро, да. Это перебор.

КЛОЭ ТИКСЬЕ: Вы обращаете внимание на цену?

ДРУГОЙ ВОДИТЕЛЬ: На самом деле нет, потому что это необходимо. К сожалению, я бы сказал, что мы оказались почти в заложниках.

Здесь тариф на 10 процентов выше, чем на других заправках в округе, поэтому некоторые не заправляются полностью на трассе.

КЛОЭ ТИКСЬЕ: Добрый день!

На шоссе мы присоединились к Жерару и Патрисии Амиго, которые путешествуют в трейлере.

ЖЕРАР АМИГО, водитель трейлера: Вообще это наш ребёночек.

«Ребёночек», жадный до бензина.

ЖЕРАР АМИГО: Закачивать бензин надо прямо сюда, смотрите.

КЛОЭ ТИКСЬЕ: А сколько вам нужно литров?

ЖЕРАР АМИГО: Недавно я заполнил полный бак, получилось где-то 120 евро за 72 литра.

Такая кругленькая сумма вынуждает пару идти на некоторые уступки.

ПАТРИСИЯ АМИГО: Мы внимательнее относимся к тратам, когда едим не дома: не берём второй десерт или второй напиток в ресторане, чтобы всё же получалось сбалансировать бюджет.

На две недели кемпинга они установили бюджет в 350 евро.

Посмотрите на траты даже тех, кто не на каникулах: эта семья из Парижского региона приехала в Ле-Трепор всего на один день, не больше.

КЛОЭ ТИКСЬЕ: Вы проехали около ста километров — это не так уж далеко.

ФРАНЦУЗ: Да, это небольшая поездка с дорогой, которая заняла два часа.

КЛОЭ ТИКСЬЕ: И, конечно, бензин — значительная статья расходов?

ФРАНЦУЗ: Да, он начинает дорожать. Сейчас на 30 евро едва можно купить 15 литров — да, цены начинают немного кусаться.

КЛОЭ ТИКСЬЕ: Так что это увеличивает ваш бюджет?

ФРАНЦУЗ: Разумеется. Увеличивает всё: бюджет на отдых, на еду, на развлечения — на всё.

Этой зимой меньше 30 процентов французов запланировали поехать на каникулы.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.