Сергей Полунин и Елена Ильиных станут родителями во второй раз

Звезда мирового балета 32-летний Сергей Полунин и его возлюбленная, 27-летняя фигуристка Елена Ильиных скоро снова станут родителями. Об этом стало известно благодаря обложке глянцевого журнала, на которой появились Сергей и Елена. Журнал еще не поступил в продажу, но на анонсе обложки отчетливо видны изменения фигуры Елены.

Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребенка, – написано на обложке журнала “OK!”.

Напомним, что у Сергея и Елены подрастает сын Мир, который появился на свет в начале 2020 года. А впервые об отношениях Елены Ильиных и Сергея Полунина заговорили в начале апреля 2019-го, когда они вместе появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. Со сцены Сергей сказал, что пришел поддержать любимую, чем спровоцировал слухи об их романе. Официально свои отношения звезды подтвердили позже – на шоу “Вечерний Ургант”.

А позже в интервью HELLO! они впервые рассказали свою историю любви:

Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, может быть, даже разрушительного для себя. Это продолжалось со дня моего рождения, 20 ноября прошлого года, и до 20 февраля, а потом меня вдруг отпустило. Я стер все, что постил, но перед тем, как удалить, зашел в Direct, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: “Спасибо за искусство…” Но мне неважны были слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию… Удивился. Решил: потеряю сообщение, а если найду снова, значит, что-то действительно есть. И дальше я погрузился в это безумное количество писем, но, листая обратно, сразу же попал на него. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал это.

К слову, впервые первая фотосессия сына Сергея и Елены также состоялась для журнала HELLO!.