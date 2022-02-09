Французские ученые определили уровень креативности при помощи томографии мозга

Структура отдельных участков мозга указывает на наличие или отсутствие креативности у человека. Об этом сообщили французские ученые, которым удалось рассмотреть данную способность на изображениях, полученных при помощи томографа.

Группа исследователей, в которую входят не только французские ученые, но и их коллеги из соседних стран, пытается создать систему оценки склонности к творчеству и креативному восприятию окружающего мира по связям в семантической памяти.

Не исключено, что в недалеком будущем появится возможность с относительно небольшой погрешностью определять творческий потенциал каждого человека. Для этого достаточно будет всего лишь пройти обследование на томографе.