 

Французские ученые определили уровень креативности при помощи томографии мозга

09.02.2022, 17:53, Новости дня
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Структура отдельных участков мозга указывает на наличие или отсутствие креативности у человека. Об этом сообщили французские ученые, которым удалось рассмотреть данную способность на изображениях, полученных при помощи томографа.

Группа исследователей, в которую входят не только французские ученые, но и их коллеги из соседних стран, пытается создать систему оценки склонности к творчеству и креативному восприятию окружающего мира по связям в семантической памяти.

 Не исключено, что в недалеком будущем появится возможность с относительно небольшой погрешностью определять творческий потенциал каждого человека. Для этого достаточно будет всего лишь пройти обследование на томографе.



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