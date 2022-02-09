Ученые рассказали, как ураган пятилетней давности повлиял на обезьян на Карибах

Как оказалось, очень сильный стресс после пережитого стихийного бедствия может наблюдаться не только у людей, но и у животных. В 2017 году по Карибскому региону пронесся сильный ураган «Мария», который буквально опустошил местные общины.

Однако ученых заинтересовал вопрос, как пережили стихийное бедствие местные макаки. Специалисты провели наблюдение за 435 особями, обитающими на острове Кайо-Сантьяго.

В течение нескольких лет проводили наблюдения, которые позволили установить, что в макаки после перенесенного стресса во время урагана сильно постарели. Биологический возраст приматов увеличился в среднем на два года, уточняют эксперты. Как предполагают исследователи, похожий стресс должны были пережить и другие представители животного мира.