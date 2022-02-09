Социолог рассказал, выиграет ли нынешняя власть в Украине от переноса парламентских выборов

Такое мнение в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 9 февраля, выразил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

“Если сначала будут президентские выборы, то это зависит от того, выиграет ли [президент Украины Владимир] Зеленский эти президентские выборы. Сейчас голосования и в первом, и во втором туре показывают, что у него есть шансы победить и пока что он выигрывает во всех этих вариантах. Учитывая то, что у нас все партии лидерские, то в случае его победы — это будет способствовать повышению рейтинга его партии (“Слуги народа”. – “ГОРДОН”) потом на парламентских выборах”, – пояснил социолог.

Согласно результатам опроса КМИС, проведенного 20–21 января, проведение досрочных выборов в Верховную Раду поддерживают 53,6% украинцев, президентских – 47,2%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

В команде Зеленского задумываются о том, чтобы обеспечить нужную очередность выборов президента и Верховной Рады, об этом 18 октября 2021 года написало “РБК-Украина”.

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Новые выборы в парламент должны пройти 29 октября 2023 года.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предостерег от внесения изменений в Конституцию Украины, которые позволят провести выборы в парламент в 2024 году, после президентских.

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