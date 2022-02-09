 

“У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость…” Рябчук на допросе рассказал, почему расстрелял сослуживцев на “Южмаше”

09.02.2022, 17:38, Новости дня
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На видео мужчина сидит в окружении сотрудников правоохранительных органов, ведущих допрос.

Рябчук объясняет, что подстегнуло его к преступлению.

“У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и…”, – сказал он.

На вопрос следователя: “Устал терпеть?” нацгвардиец ответил: “Да”.

Что именно терпел Рябчук, он не уточнил.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что трое раненных на “Южмаше” – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.

Следователи Госбюро расследований рассматривают три версии стрельбы, основная  – совершение преступления из-за неуставных отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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