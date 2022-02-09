В Нью-Йорке штамм коронавируса “Омикрон” обнаружили у оленей. Ученые опасаются, что животные станут разносчиками

Ученые взяли образцы крови и мазки из носа у 131 оленя, пойманных на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке. Исследование показало, что некоторые из них были заражены “Омикроном”. Специалисты считают, что это может привести к дальнейшей мутации вируса среди животных и передаче к человеку.

“Циркуляция вируса в популяции животных всегда повышает вероятность его возвращения к людям”, – отметил ветеринарный микробиолог Суреш Кучипуди.

Он добавил, что когда вирус полностью мутирует, на него перестют влиять существующие вакцины от коронавируса и приходится разрабатывать новые.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм “Омикрон” становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель “Омикроном” может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что “Омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем “Дельта”.

В Украине первый случай заражения “Омикроном” подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны.

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