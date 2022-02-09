 

Тренер отреагировала на возможное лишение медалей спортсменов из РФ из-за марихуаны

09.02.2022, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Употребление марихуаны не считается допингом в спорте, сообщила тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко, говоря о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов этого наркотика.

«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <…> допингом, относящемуся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.

Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».

«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.

Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.

До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / NYT – пока их не удастся переубедить, противники вакцинации продолжат «поджигать» США

28.03 / В Китае автотрассу заблокировал грузовик с контейнером компании, чье судно перекрыло Суэцкий канал – СМИ

17.11 / Попова исключила введение QR-кодов в городском общественном транспорте

14.08 / Австрия осудила санкции США против «Северного потока – 2»

20.12 / Стандарт срочного захоронения трупов в военное и мирное время решили ввести в России

05.02 / Госдеп осудил ответные меры РФ на запрет вещания RT DE в Германии

11.09 / В Белом доме заявили о попытках РФ «посеять раздор и хаос» в США

11.09 / Оккупанты хотят искусственно увеличить количество осадков в Крыму

10.11 / УН – СНБО Украины пока не решил, стоит ли расширять «словарь российской пропаганды»

01.12 / Автомобиль посольства РФ подорвался в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика