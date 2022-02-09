Тренер отреагировала на возможное лишение медалей спортсменов из РФ из-за марихуаны

Употребление марихуаны не считается допингом в спорте, сообщила тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко, говоря о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов этого наркотика.

«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <…> допингом, относящемуся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.

Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».

«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.

Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.

До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.