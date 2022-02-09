Правительство расширило проект по привлечению жителей Узбекистана на работу в Россию

На заработки в Россию будут организованно отбирать не только строителей, но и работников сельского хозяйства из Узбекистана, говорится в постановлении правительства.

В сферу строительства предполагается привлечь до 10 тыс. граждан Узбекистана, а в сельское хозяйство – 1 108 человек, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас в Ташкенте российские медики проводят медицинское освидетельствование тех, кто желает отправиться на работу в Россию. Помимо прочего, при необходимости они могут вакцинироваться «Спутником Лайт».

Ранее стало известно, что жители Узбекистана стали лидерами по оформлению патентов на работу в России.