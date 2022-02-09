 

В Японии спекулянты подняли цену на видеокарту GeForce RTX 3090 Ti в 3,5 раза

09.02.2022, 17:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вообще-то производитель рекомендует продавать видеокарту GeForce RTX 3090 Ti по 1600 американских долларов. Но устройство, попав на мировой рынок, сразу же стало дефицитным. В результате его начали перепродавать спекулянты.

В Японии с рук данную модель видеокарты можно приобрести более чем за 5,5 тыс. долларов. Интересно, что китайский дешевый электромобиль Wuling Mini EV стоит примерно на тысячу «зеленых» дешевле!

В других странах видеокарту перепродают не так дорого, однако цена все равно очень высока, говорят эксперты. На территории Вьетнама, например, ее же можно купить за 3840 долларов США. Причиной дефицита стала высокая популярность видеокарты среди майнеров криптовалют.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / В Турции попал в аварию автобус со студентами, пострадало 29 человек

29.01 / Защита Януковича отрицает вручение ему нового подозрения в госизмене

08.10 / WP – ЦРУ создало Центр операций по Китаю — для противостояния «наиболее важной геополитической угрозе» XXI века

14.09 / В 2022 году на рынок выйдут планшеты на базе процессора «Скиф»

26.02 / Полиция устроила в Киеве спецоперацию, чтобы задержать стрелявших в воздух людей

10.10 / Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе

29.03 / Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс»

15.08 / “Жыве Беларусь!” Протестующие в Хабаровске поддержали белорусов

10.08 / Тихановская назвала себя победителем на выборах президента Белоруссии

22.03 / Песков уточнил, в какой тайге отдыхали Путин и Шойгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика