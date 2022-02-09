В Японии спекулянты подняли цену на видеокарту GeForce RTX 3090 Ti в 3,5 раза

Вообще-то производитель рекомендует продавать видеокарту GeForce RTX 3090 Ti по 1600 американских долларов. Но устройство, попав на мировой рынок, сразу же стало дефицитным. В результате его начали перепродавать спекулянты.

В Японии с рук данную модель видеокарты можно приобрести более чем за 5,5 тыс. долларов. Интересно, что китайский дешевый электромобиль Wuling Mini EV стоит примерно на тысячу «зеленых» дешевле!

В других странах видеокарту перепродают не так дорого, однако цена все равно очень высока, говорят эксперты. На территории Вьетнама, например, ее же можно купить за 3840 долларов США. Причиной дефицита стала высокая популярность видеокарты среди майнеров криптовалют.