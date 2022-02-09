 

В компании Honor анонсировали выпуск новой модели смартфона 60 SE

09.02.2022, 17:07, Новости дня
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По мнению экспертов, новая модель смартфона 60 SE, выпуск которой анонсирован в компании Honor, внешне очень напоминает iPhone 13 Pro. Такое впечатление создается, когда пользователь смотрит на экран или прикладывает аппарат к уху, показывая окружающим тыльную сторону.

В гаджете очень характерный для американских смартфонов модуль из трех объективов основной камеры.

В то же время, эксперты отмечают, что Honor снизил характеристики по сравнению с предыдущими моделями 60 и 60 Pro. Главный датчик камеры обеспечивает съемку с разрешением 64 Мп, а не 108 Мп. Как было в указанных версиях. В новинке используется платформа MediaTek Dimensity 900. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а основной – 128 или 256 Гб. Цена, соответственно, составит 345 или 390 долларов.



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