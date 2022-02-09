35-летняя звезда “Женского квартала” Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать

“Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная для того, чтобы это делать. Мне просто стремно ходить беременной и рожать, – заявила 35-летняя актриса. – Я видела беременных женщин. Ну что там прекрасного? Их тошнит, им тяжело, они не могут шнурки зашнуровать… Я, конечно, утрирую. Просто надо решиться. Даже не решиться – надо просто забеременеть. Если бы я родила двоих одновременно, это было бы роскошно. Но, возможно, я такая, что усыновила бы одного”.

ВИДЕОВидео: ОЛИЦКАЯ / YouTube

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на канале “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

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