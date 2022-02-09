Шмыгаль ответил, как будет реализована идея Зеленского со смартфонами для украинцев старше 60 лет

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко по видеосвязи присоединился к заседанию. Он поблагодарил за расширение функционала программы “єПідтримка”.

“Мы услышали инициативу президента относительно смартфонов пенсионерам. Хотелось бы понять, как это будет выполняться”, – обратился он к Шмыгалю. Он также спросил об увеличении выплат украинским военным, отметив, что в этом “украинское войско нуждается, больше чем в смартфонах”.

“Относительно инициативы президента со смартфонами. Она будет презентована отдельно. Конечно, у нас есть план и понимание, как это делать. И президент, презентуя идею, понимает, как она будет реализована. Относительно поддержки войска и военнослужащих, их денежного обеспечения – это тоже будет презентовано в ближайшее время. Мы завершаем работу над рядом предложений. Все это комплексно будет презентовано, я думаю, в ближайшие дни”, – ответил глава правительства.

Запись этого фрагмента заседания Кабмина парламентарий обнародовал в Facebook.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/2965864450344099/

Контекст:

В Украине работает программа выплат вакцинированным от коронавируса гражданам (“єПідтримка”). Она стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Выплату получат украинцы в возрасте старше 14 лет: 1000 грн – при прохождении полного курса вакцинации, еще 500 грн – за получение бустерной дозы.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Срок использования начисленных средств – девять месяцев. В случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Украинцы старше 60 лет, а также с инвалидностью I и II групп смогут потратить выплаты на лекарства, оплату жилищно-коммунальных услуг.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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