Эксперт Сколтеха Лаконцев о влиянии 5G на организм

Руководитель центра беспроводной связи Сколтеха Дмитрий Лаконцев провел онлайн-лекцию, основной тематикой которой стали перспективы развития технологий передачи данных с помощью сети 5G. Он также упомянул о ее влиянии на организм.

Один из слушателей задал вопрос о том, действительно ли вышки 5G излучает волны, негативно воздействующие на здоровье. По словам Лаконцева, это всего лишь миф и электромагнитное излучение, исходящее со станций, совсем не вредно. Эксперт объяснил, что нанести ущерб организму можно исключительно одним способом – нагреванием, как, к примеру, в микроволновой печи. Там пространство замкнуто в коробке, а мощность волн способна достичь 700 ватт.

Стандартная станция, в свою очередь, излучает приблизительно 20 ватт, причем энергия не сконцентрирована в пространстве, из-за чего крайне быстро спадает. В момент, когда до человека с крыши доходят определенные сигналы, они уже являются слишком слабыми, чтобы передать энергию, способную разогреть клетки и привести к сворачиванию белка.

Лаконцев также рассказал, что с точки зрения физики, 5G не имеет никаких отличий от тех же 3G или 4G, только сигналы имеют более широкое поле. При этом их излучение в виде электромагнитных волн уже неплохо изучено. Если бы оно приносила даже малейший вред, давно появились бы судебные иски, особенно в Америке, где компании и разворачивают подобные вышки. Однако жалоб не поступало, во всем мире этому уделяется огромное внимание.

Источник: rg.ru