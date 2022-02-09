Вакцины от омикрона: что есть и чего ждать



3

минуты

Предыстория

Омикрон — это относительно новый вариант коронавируса, ответственного за пандемию COVID-19. Штамм был обнаружен в начале ноября в ЮАР. Он с успехом вытеснил предшествующие ему варианты альфа и дельта и на сегодняшний день остается доминирующим в большинстве стран.

Его главная особенность – в скорости распространения. Считается, что передавать вирус могут не только острые больные, но и люди без симптомов, а также привитые. Уже очевидно, что существующие вакцины не способны защитить от болезни, хотя у вакцинированных меньше риск развития тяжелого течения инфекции и осложнений.

Какие компании занимаются разработкой вакцины с учетом нового штамма

Pfizer

В январе Pfizer совместно с BioNTech начали клинические испытания безопасности новой вакцины, нацеленной на Омикрон. Планируется исследование эффективности препарата как в качестве бустера среди привитых ранее, так и в качестве единственной вакцины для ранее не иммунизированных (им потребуется курс из трех инъекций). В испытаниях будет участвовать 1420 добровольцев от 18 до 55 лет, из них 205 получат только кандидатную вакцину. Предварительные данные говорят о том, что новый препарат сможет защищать от Омикрона так же хорошо, как и от других вариантов вируса, а защитный иммунитет будет держаться дольше, чем раньше.

Moderna

Американская компания Moderna непрерывно занимается исследованиями новых вариантов коронавируса, работая над получением специфичных к ним препаратов на мРНК-платформе. Кандидатная вакцина mRNA-1273.529, нацеленная против Омикрона, сейчас находится во второй фазе клинических испытаний. Ее предполагают использовать в качестве бустера, присутствующая на рынке Spikevax обеспечивает надежную защиту против нового варианта вируса в течение 6 месяцев. Также компания планирует выпустить обновленную версию Spikevax (mRNA-1283), которую можно будет хранить в холодильнике.

Novavax

Новая белковая вакцина компании Novavax NVX-CoV2373 (она же — Nuvaxovid) создавалась на базе генетической последовательности первого варианта вируса SARS-CoV-2, обнаруженного в Ухане 2 года назад. Сейчас она уже прошла первичную оценку и в настоящее время находится в 3 фазе клинических испытаний, которые должны будут подтвердить ее эффективность и безопасность. Исследования весьма обширные и включают более 30 тысяч человек в разных странах. Вакцина уже получила предварительное одобрение на использование в ЕС, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии, однако ее способность противостоять Омикрону остается не совсем ясной. В декабре 2021 года компания опубликовала первые данные, которые говорят о перекрестном вакцинальном ответе после двух доз вакцины, усилении защиты после бустера, вводимого через 6 месяцев после основного курса прививок, и высокой эффективности препарата при иммунизации подростков.

AstraZeneca и Johnson & Johnson

Хорошо зарекомендовали себя в борьбе против Омикрона и бустерные дозы Vaxzevria и Janssen COVID—19 Vaccine, вакцин первого поколения производства AstraZeneca и Johnson & Johnson соответственно. Как видно, необходимости в выпуске новых версий этих препаратов пока не наблюдается, тем не менее, о начале работ в этом направлении представители обеих компаний заявляли еще в конце прошлого года.

А что же Спутник V?

А вот создатели российской вакцины Спутник V придерживаются более четкой позиции. Директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург уверенно говорит о том, что отечественная вакцина не нуждается в доработке, а рекомендации по иммунизации населения остаются прежними — две дозы Спутника V и ревакцинация Спутником Лайт через полгода.

Что это значит?

Таким образом, на сегодняшний день пока нельзя однозначно сказать, что кто-то из кандидатов вышел на финишную прямую одобрения и коммерциализации препарата. Этому мешает целый ряд факторов. Первое и самое главное — вирус меняется слишком быстро, и угнаться за ним не так легко, как кажется. Обуздать омикрон уже не удалось, а через несколько месяцев, когда хотя бы один из существующих кандидатов сможет оказаться в открытой продаже, можно будет ждать совершенно новых вариантов вируса — все придется начинать с начала. При этом омикрон может исчезнуть в любой момент, как это случилось с Дельтой. В регионах, встретившихся с ним первыми, новых случаев заражения становится все меньше.

Такое положение дел заставляет компании действовать крайне осторожно с целью сократить невозвратные затраты на разработку новых препаратов. Все крупные игроки, о которых шла речь выше, заявляют о возможности запуска крупных исследований кандидатных вакцин лишь «при необходимости»…

Вторая же причина проволочек: старые вакцины все еще работают. Многочисленные исследования, которые постоянно дополняются, говорят о том, что, хотя число случаев прорывной инфекции растет, первое поколение вакцин все еще противостоит тяжелому течению болезни. Кроме того, нельзя забывать, что разработка нового препарата и выпуск миллиардов доз на продажу — две разные вещи. Второе предполагает задействование промышленных мощностей, отданных сейчас под производство проверенных вакцин, составление новых нормативных документов и, наконец, готовность государств закупать эти препараты.