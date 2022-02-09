Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 1500 метров и принес 11 медаль в копилку сборной.

Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, серебра – канадец Стивен Дюбуа, передает ТАСС. Бронза Елистратова стала 11 медалью в копилке сборной РФ на Олимпиаде в Пекине.

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Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете и бронзовым призером Игр на этой дистанции. Также в его активе победа на чемпионате мира в Москве (2015) на этой дистанции и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.

Ранее российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Медаль стала первой для РФ в женском санном спорте.