Анонсирован приезд главы МИД Британии в Россию

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09.02.2022, 16:30, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны. Глава МИД Британии посетит Москву с рабочим визитом 10 февраля», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее Захарова заявила, что Москва хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу и оказала бы практическое и эффективное содействие в решении украинского конфликта.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для РФ – политическим, экономическим и геостратегическим.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.



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