Опубликованы новые денные о ноутбуке MacBook Pro

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09.02.2022, 16:24, Новости дня
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Как известно, американская компания Apple готовит к выпуску новую модель ноутбука MacBook Pro. В связи с этим, авторитетное издание Bloomberg опубликовало очередной пакет свежей информации об этом компьютере.

Базой для создания ноутбука, очевидно, станет Apple M2, утверждает источник. Характерной особенностью станет экран с высокой частотой смены картинки – 120 Гц. Кроме того, ожидается решение по объему памяти. Эксперты ожидают, что разработчик здесь готов пойти на компромисс, чтобы снизить конечную цену.

Предполагается два разных размера экрана – 14 и 16 дюймов по диагонали. По предварительным прогнозам, официальная презентация ноутбука может состояться ближе к концу 2022 года.



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