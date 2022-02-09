 

Эксперты рассказали о перспективах объединения смартфонов в единую суперсеть

09.02.2022, 16:24, Новости дня
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Как сообщают источники, в мире сейчас активно используется около шести миллиардов смартфонов. В совокупности они представляют собой гигантский вычислительный ресурс. Если все мобильные устройства объединить в единой сети, получится суперкомпьютер, равных которому в мире не существует, отмечают специалисты.

Вопрос состоит лишь в том, насколько возможно такое объединение? По словам экспертов, достаточно попросить пользователей разрешения частично перенаправить вычислительные ресурсы для потребностей единой сети. Если хотя бы несколько процентов владельцев смартфонов откликнутся, то также получится сверхмощный суперкомпьютер.

При этом владельцы устройств, с одной стороны, должны получить какие-то преференции. И, разумеется, выделенная вычислительная мощность не должна мешать людям использовать свои гаджеты по прямому назначению.  



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