Журавский: Власть делает все, чтобы Трухин и Кузьминых не сели в тюрьму, ведь на их округах люди за “слуг народа” уже не проголосуют

Власть делает все для того, чтобы в тюрьму не сели ни Трухин, ни Кузьминых, которые избраны одномандатными округами от партии “Слуга народа”. Никто не собирается выгонять их из парламента. Там нужны послушные “слуги” для голосования за антинародные и антисоциальные законы.

У таких персонажей очень подмоченная репутация, и они ради того, чтобы сберечь свою шкуру, будут голосовать за все по команде с Банковой.

Если представить на минутку, что Трухина и Кузьминых лишили статуса народного депутата, тогда в их избирательных округах нужно проводить досрочные выборы. Понятно как божий день, что за выдвиженцев от “Слуг народа” люди не проголосуют. И админресурс не поможет.

Вывод один: для простых граждан закон существует, а для представителей власти – нет.

Источник: Виталий Журавский / Facebook

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