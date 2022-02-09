Правохранители сообщили о подозрении в хищении 2,5 млн грн экс-главе тендерного комитета департамента КГГА

О подозрении в присвоении и растрате имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) сообщили экс-главе тендерного комитета департамента соцполитики Киевской городской госадминистрации и руководителю предприятия-подрядчика.

По данным следствия, в конце 2018 года экс-чиновник в сговоре с главой тендерного комитета и предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами, выделенными решением Киевского городского совета.

“Экс-председатель тендерного комитета обеспечил проведение двух тендеров по искусственным условиям, в связи с чем договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) были заключены с подконтрольным предприятием по завышенным ценам”, – уточнили в релизе.

По факту хищения 2,5 млн грн прокуратура ранее сообщила о подозрении бывшему руководителю департамента соцполитики КГГА.

Контекст:

18 декабря 2018 года Киевский горсовет принял целевую программу “Забота. Навстречу киевлянам” на 2019–2021 годы, сообщал сайт мэрии. Программа была принята с целью защиты отдельных категорий малозащищенных групп горожан.

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