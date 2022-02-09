 

Правохранители сообщили о подозрении в хищении 2,5 млн грн экс-главе тендерного комитета департамента КГГА

09.02.2022, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О подозрении в присвоении и растрате имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) сообщили экс-главе тендерного комитета департамента соцполитики Киевской городской госадминистрации и руководителю предприятия-подрядчика.

По данным следствия, в конце 2018 года экс-чиновник в сговоре с главой тендерного комитета и предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами, выделенными решением Киевского городского совета.

“Экс-председатель тендерного комитета обеспечил проведение двух тендеров по искусственным условиям, в связи с чем договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) были заключены с подконтрольным предприятием по завышенным ценам”, – уточнили в релизе.

По факту хищения 2,5 млн грн прокуратура ранее сообщила о подозрении бывшему руководителю департамента соцполитики КГГА.

Контекст:

18 декабря 2018 года Киевский горсовет принял целевую программу “Забота. Навстречу киевлянам” на 2019–2021 годы, сообщал сайт мэрии. Программа была принята с целью защиты отдельных категорий малозащищенных групп горожан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / В Apple создают алгоритм для определения депрессии

09.07 / Литва запретила вещание RT

02.07 / Нардепы от “Слуги народа” Холодов, Устенко и Качура пришли к Петрашко с требованием решить проблему с неуплатой налогов табачными монополистами

21.12 / Уголь как топливо использовали в Европе еще во II тысячелетии до нашей эры

29.09 / Рубль снизился к доллару

25.10 / По Украине на 12.00 явка на местных выборах составила 13,5% – “Опора”

23.09 / Стала известна дата следующего старта с космодрома Восточный

25.10 / У переболевших COVID-19 остаются проблемы с памятью после выздоровления – исследование

10.03 / Взрыв в многоэтажке, иск крымских “властей” к Украине, выход инфляции “за рамки”. Главное за день

25.12 / Пес и подросток провалились под лед в Киеве и спасли друг друга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика