Участник “Квартета И” Леонид Барац стал дедушкой

Звезда “Квартета И” Леонид Барац стал дедушкой. Радостную новость 50-летний актер театра и кино сообщил поклонникам в социальных сетях. У его дочери Елизаветы родилась девочка.

Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя), и теперь люблю тебя на одного человека больше, – написал актер.

Напомним, Елизавета – старшая дочь Леонида Бараца и Анны Касаткиной, которые вместе снимались в фильме “День радио” и работали в театре. У экс-супругов также есть дочь Ева, сейчас ей 18 лет. Леонид и Анна расстались в 2015 году после 24 лет совместной жизни. Спустя год звезда “Квартета И” начал встречаться с психологом Анной Моисеевой, а осенью 2020 года у них родился сын Марк. Правда, всего через несколько месяцев после появления ребенка на свет пара распалась. О том, что пара зарегистрировала свои отношения официально, стало известно уже после их развода.

В последние несколько лет “Квартет И” в составе Леонида Бараца, Александра Демидова, Камиля Ларина и Ростислава Хаита больше времени уделяли съемкам фильмов и даже выпустили свой первый сериал. В конце прошлого года “Квартет” вернулся на сцену с премьерой – “Один день из смерти Вадика Беляева…” в постановке Сергея Петрейкова. Зачем стоит идти на эту постановку, мы рассказываем здесь.

Леонид Барац с дочерьми и Анной Моисеевой Леонид Барац и Анна Касаткина