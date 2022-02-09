Пострадавший в нападении на магазин в Подмосковье раскрыл подробности инцидента

Напавшие на магазин в Московской области, где погибла кассир, избили и мужа директора заведения Сергея Пашкова, об этом он сам сообщил в СМИ.

Пашков оказался в числе тех, на кого первыми набросились грабители, его супругу, директора магазина и самого мужчину в экстренном порядке госпитализировали в больницу, передает телеканал 360.

Он пояснил, что приехал в магазин встречать жену с работы. «Я приехал, ничего не было. Первый попал под удар», – сказал Пашков.

Между тем в Истринской областной клинической больнице, куда госпитализировали пострадавших, сообщили, что жертв нападения уже выписали.

«Пострадавшие были отправлены домой по месту жительства – в Деньково», – сообщили в медучреждении РИА «Новости».

По данным следствия, в среду ночью в помещение магазина вошли четверо вооруженных мужчин. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 71 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.

В СК сообщили, что проверят легальность пребывания четверых мигрантов, задержанных за нападение на магазин в Подмосковье. МВД обнародовало видеозапись с подозреваемыми в нападении.

Источник сообщал, что нападавшие являются гражданами Таджикистана.