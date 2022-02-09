 

Захарова: РФ хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу в урегулировании на Украине

09.02.2022, 15:46, Новости дня
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Москва хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу и оказала бы практическое и эффективное содействие в решении украинского конфликта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев [урегулировать внутриукраинский кризис] – и в данном случае я говорю как о политиках, так и о народах европейских государств – оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий. Очень хочется, чтобы все это было и искренним, и эффективным», – указала дипломат в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Захарова отметила, что внутриукраинский конфликт стал позором для современной Европы.

Захарова добавила, что Москва не раз просила партнеров из Европы активизировать работу в соответствующем направлении, обращая внимание на то, что нормандский формат создан не столько для проведения «протокольных встреч».

«Так побудите киевский режим к выполнению своей части обязательств, и в этом будет ваша роль, которую вы ходите сыграть, но без этого движения возникает знак вопроса, насколько это все остается не на словах, насколько все по-настоящему привержены реализации этого базового документа (Минских соглашений – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала дипломат. 

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для РФ – политическим, экономическим и геостратегическим.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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