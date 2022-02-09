 

Дания отказалась поставлять на Украину «Стингеры»

09.02.2022, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Снятые с вооружения в Дании ПЗРК «Стингер» не будут отправлены на Украину, ракеты находятся на складе в ожидании утилизации, сообщил министр обороны королевства Мортен Бедсков.

«Они слишком старые. Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их [на Украину]», – цитирует ТАСС министра. Он также добавил, что ракеты будут утилизированы.

Между тем, командующий вооруженными силами Флемминг Лентфер сообщил об отсутствии планов поставки Украине также и других видов вооружения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

«У нас есть то, что мы сами используем и что постепенно принимаем на вооружение датской армии. И здесь я не вижу чего-то, что мы должны отдать другим», – отметил он.

Министр обороны сообщил о готовности Дании оказать Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.

В середине января правительство королевства решило израсходовать 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 млн евро выделяет минобороны Дании.

Ранее самолеты с военной помощью из США и Британии прибыли на Украину.

До этого сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».

Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Глава МВФ в разговоре с Зеленским заявила о прогрессе в сотрудничестве с Украиной

26.01 / Министр обороны Латвии назвал позором поведение Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину

25.10 / Компания Jaguar Land Rover запускает новый цикл разработки кузовов

12.08 / В регионах Белоруссии поддержали митинг «женщин в белом»

26.06 / Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо. Фото и видео

03.12 / “Какие все хорошенькие, как папа”. Сергей Притула показал всех своих детей

15.09 / Минск отреагировал на оговорку Борреля про Лукашенко и Украину

20.01 / Российские ученые назвали причины массовой гибели кедра и пихты

24.11 / KIA представила в РФ кроссвэн KIA Carnival 2022 модельного года

24.12 / Инсайдер рассекретил теххарактеристики и цены на Xiaomi 12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика