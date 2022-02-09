Дания отказалась поставлять на Украину «Стингеры»

Снятые с вооружения в Дании ПЗРК «Стингер» не будут отправлены на Украину, ракеты находятся на складе в ожидании утилизации, сообщил министр обороны королевства Мортен Бедсков.

«Они слишком старые. Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их [на Украину]», – цитирует ТАСС министра. Он также добавил, что ракеты будут утилизированы.

Между тем, командующий вооруженными силами Флемминг Лентфер сообщил об отсутствии планов поставки Украине также и других видов вооружения.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

«У нас есть то, что мы сами используем и что постепенно принимаем на вооружение датской армии. И здесь я не вижу чего-то, что мы должны отдать другим», – отметил он.

Министр обороны сообщил о готовности Дании оказать Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.

В середине января правительство королевства решило израсходовать 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 млн евро выделяет минобороны Дании.

Ранее самолеты с военной помощью из США и Британии прибыли на Украину.

До этого сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».

Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.