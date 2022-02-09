Беглов подставил под проверки аффилированные с ним предприятия ЖКХ

Во вторник, 8 февраля, в Северной столице прошли масштабные проверки жилищно-коммунальных предприятий. По предварительной информации, они были связаны с некачественной уборкой снега. В пресс-службе губернатора Александра Беглова сообщили, что проверки силовиков инициировал сам глава города. При этом компании, находящиеся под пристальным вниманием правоохранителей, оказались аффилированы со Смольным.

Перед сотрудниками экономической полиции поставили определенную задачу – зайти и забрать как можно больше документов, причем основание для проведения обыска можно было выбрать любое, уголовных дел для этого возбуждено достаточно.

«На севере, к примеру, есть такой клиент, как АО «Коломяжское», убирающее улицы Калининского, Выборгского и Приморского районов, очень большие куски городского госзаказа. А на Васильевском — база ГУДП «Центр», вообще главное дорожное предприятие города, вокруг которого Смольный намерен строить будущую реформу отрасли. Интересно, что директором «Центра» является Егор Пащенко — бывший руководитель «Коломяжского», который успел между этими двумя отрезками побыть зампредседателя комитета по благоустройству. В других районах беспокоят адресно жилкомсервисы и их подрядчиков», – писала «Фонтанка».

Предприятия, где проходили проверки, более трех лет активно взаимодействуют с комитетом по благоустройству Смольного. И претензий к их работе не поступало, хотя снегоуборка при Беглове всегда являлась проблемой. Эксперты отмечают, что раньше часть компаний пользовалась покровительством губернатора. В частности, руководитель ГУДП «Центр» Пащенко занял эту должность по приказу Беглова. Пресс-служба губернатора пиарила и АО «Коломяжское», рассказывая о его готовности к зиме.

Относительно ООО «Эн Констракшн Компани», принадлежащего азербайджанской диаспоре, известно, что на рынок компания пришла, когда Беглов стал главой Петербурга.

По мнению политолога Андрея Роста, губернатор просто запаниковал, осознав масштаб коммунальной катастрофы в городе. Ранее Беглов рассказывал о неких «полукриминальных структурах», мешающих работать, вот и решил отвести от себя подозрения.

«Вот только криминалитет оказался весь из аппарата чиновников. И я не удивлюсь, если силовики в скором времени придут в Комитет по Благоустройству. Ведь все ниточки идут туда и к губернатору», – заявил Рост.

Журналист уверен, что компании ЖКХ пострадали потому, что пытались выполнить запоздалые губернаторские поручения. Кроме того, именно Беглов отслеживал все назначения, касающиеся комитета по благоустройству, а руководитель комитета по госзакупкам проверял подрядчиков, допущенных к уборке города. Но пока правоохранители так и не пришли к высокопоставленным чиновникам с проверками.

Мундеп Федор Грудин согласился с журналистом, отметив, что в Смольном пытаются отвести от себя угрозу, поэтому ищут виновников своих же управленческих провалов. А Губернатор делает вид, что вокруг него собрались воры и лентяи, поэтому он не виноват в возникновении коммунального кризиса.

«В январе его непосредственный подчинённый, вице-губернатор Повелий, отвечая на вопросы депутатов ЗакСа об уборке снега, рассказал, что виноваты все: управляющие компании, собственники зданий, «Мостотрест», муниципалитеты — главное, что не виноват Смольный. И КомБлаг тоже не виноват! Он уже десять лет раздаёт контракты на уборку улиц одним и тем же городским дорожными предприятиям, но он не виноват. Ну и что, что они в 2018-19 годах снег не убирали? Ну и что, что УФАС ловил за руку эти предприятия и КомБлаг на «снежном картеле»?» – заявил Грудин.

Недавние проверки стали попыткой отвлечь внимание общественности от нерешенных проблем в городе. С этой целью Смольный и имитирует бурную деятельность. Депутат уверен, что полиции следует провести обыски в кабинетах чиновников, принимающих решения о расходовании бюджетных средств в процессе подготовки к зиме.

Эксперты также напомнили о деле экс-главы УСП Петербурга Алексея Барабанщикова, обнаружившего крупный картельный сговор на рынке соцпитания и рассказавшего об этом в СМИ. Сейчас он находится под следствием. Такая же судьба постигла и экс-председателя жилищного комитета Виктора Борщева, посмевшего критиковать Смольный. Его уволили и несколько раз уже допрашивали следователи.

Теперь уголовные дела стали реальностью для предприятий ЖКХ, но, как считают эксперты, их фигуранты молчать не станут и расскажут, как получали госконтракты по протекции главы города.