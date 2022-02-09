Что надо изменить в себе каждому знаку зодиака, чтобы отношения с любимым человеком стали лучше

Каждый знак зодиака имеет свои особенности. В то время как хорошие черты могут помогать в ваших отношениях, плохие способны вызвать трудности. Из нашей статьи вы можете узнать, что вам нужно изменить, чтобы время, которое вы проводите с любимым человеком, было максимально приятным.

Овен

Овен принимает все решения сразу, не задумываясь. Эта привычка способна нанести ущерб вашим отношениям, потому что вы можете сделать или сказать то, о чем потом пожалеете. Если с вами произошло что-то подобное, в очередной стрессовой ситуации постарайтесь посчитать сначала до 10 или 20, прежде чем что-то делать или говорить. Сначала это будет сложно и потребует терпения, но со временем вы справитесь, и усилия гарантированно того стоят.

Телец

Тельцы довольно непостоянны, но они всегда добиваются того, чего хотят. Однако иногда они сосредоточиваются только на цели, игнорируя все остальное, будь то удовольствие, проблемы партнера, друзей или человеческие отношения. Если вы уже делали подобную ошибку, постарайтесь уделять больше внимания другим, позаботьтесь о них, если они в плохом настроении или хотят немного больше любви. Нет проблем, если вы целеустремленный человек, просто убедитесь, что вы проводите достаточно времени со своими близкими.

Близнецы

Вы действительно открытая и предприимчивая личность. Но именно из-за этой чрезмерной открытости вы весьма рассеянны. Подобное может привести к проблемам в отношениях. Постарайтесь быть немного собраннее и больше внимания уделяйте просьбам и проблемам партнера. Поверьте, если вы немного больше сосредоточитесь на вас двоих, он тоже будет за это очень благодарен.

Рак

Раки, как правило, застревают в тех вещах, которые даже не видны их партнеру. В таких случаях они обычно либо грустны, либо пренебрежительны и ожидают, что любимый человек сам узнает или разберется, в чем проблема. Нет ничего плохого в том, что вам не нравится что-то, но только когда вы спокойно говорите об этом! Ваш партнер не заслуживает наказания за то, о чем он понятия не имеет. Скажите прямо, что не так, и переживайте это вдвоем, вместо того чтобы драматизировать или ссориться без необходимости.

Лев

Львы любят быть в центре внимания, и это нормально. Вы так же активны и в отношениях: вам нужны спонтанные программы, вечеринки и т. д. Однако, вместо того чтобы пытаться все исправить, успокойтесь и уделите немного времени себе. Выключите телефон, приготовьте ужин и побудьте вдвоем, выслушайте своего партнера. Интимные минуты тоже важны, необязательно все делать с большим напором.

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Дева

Вы всегда обращаете внимание на детали, все должно быть на своих местах и ​​под удобным для вас углом, а ваша одержимость чистотой немного сбивает с толку, верно? Конечно, еще никому не вредило, если все в порядке в квартире и в жизни. Но такой уровень точности в ваших отношениях может сбивать с толку, так как делает вас слишком критичными по отношению к вашему партнеру и, следовательно, причиняет много боли. Постарайтесь понять, что не все должно быть так, как вы себе это представляете. Дайте место и вашему партнеру и не критикуйте его за поступки.

Весы

Вы когда-нибудь были в ситуации, когда спрашивали кого-то, скажем, какой фильм посмотреть в кинотеатре, и ему понадобилось несколько часов, чтобы дать вам рекомендацию? Что ж, может быть, этот пример может лучше всего охарактеризовать вас. Потому что вы также часто колеблетесь в вопросах, которые в конечном итоге могут сильно разочаровать вашего партнера. Не важно, в чем причина вашего поведения — в неуверенности или тщательности в выборе, но постарайтесь ее изменить. Приучите себя принимать решения легче, чтобы в ваших отношениях было меньше дискуссий и разногласий.

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Скорпион

Каждый Скорпион любит свободу и требует ее для себя, но партнеру он ее давать не может, так как представитель знака немного эгоистичен. Спросите своего партнера о степени свободы, в которой он нуждается в ваших отношениях. Начните укреплять доверие между вами и двигайтесь вперед вместе.

Стрелец

Вы чрезвычайно веселый и остроумный человек, с которым приятно находиться рядом, но вы также можете полностью уйти в себя. В дополнение ко всему этому вы также можете быть склонны внешне демонстрировать другим совершенно иную личность, которая отличается от вашей истинной. Эти различия, безусловно, могут помешать вашим отношениям. Ведь вам не понравится, что ваш партнер влюбляется в кого-то другого, не в того, кем вы являетесь на самом деле. Поэтому подумайте о том, почему вы хотите выглядеть не тем, кто вы есть.

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Козерог

Когда дело доходит до вас, все знают, что вы максималист и трудоголик. Поэтому вы также склонны пренебрегать своим партнером и друзьями. Немного измените привычное поведение и предайтесь беззаботному бездействию. Тогда вам не придется работать дома каждые выходные. Другая характерная плохая черта заключается в том, что вы слишком замкнуты и поэтому склонны отдаляться от своего партнера и не разделять свое горе с ним. Это тоже нехорошо, так как вы не можете все пережить самостоятельно, и эти разочарования приведут только к проблемам в дальнейшем. Ваш партнер любит вас и готов поддержать вас во всем, просто дайте ему шанс.

Водолей

Вы достаточно сильная личность со своими целями и идеями. Но, пока вы их не достигнете, вы легко можете исключить из жизни других. Вы склонны улучшать все вокруг, поэтому легко может случиться так, что ваш партнер устанет, прежде чем достигнет желаемого вами. Если у вас уже были подобные проблемы, лучше немного отпустить свои принципы и проводить больше времени со своим любимым человеком. Длинные романтические выходные могут творить чудеса, так что пора приступать к организации!

Рыбы

Рыбы очень склонны мечтать, однако, если у них есть цель, они не смогут сконцентрироваться ни на чем другом, пока она так или иначе не будет достигнута, и это может вызвать огромное напряжение между двумя людьми. Если вы просто мечтаете или действительно чем-то взволнованы, постройтесь возвращаться в реальность, так как в противном случае будут возникать разногласия с партнером. Лучше всего каждую неделю выбирать один день, чтобы провести его с любимым. Этот день будет только ваш с ним. Таким образом вы сможете немного расслабиться.