 

“Это грех”. 45-летний Галкин рассказал, чего нельзя делать в браке

09.02.2022, 15:24, Новости дня
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У шоумена поинтересовались, можно ли экономить на своей жене.

“Нет. Это грех”, – ответил Галкин в кадре и покрутил головой.

Скриншот: maxgalkinru / Instagram
Контекст:

Галкин с 2011 года женат российской певице Алле Пугачевой. У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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