“Это грех”. 45-летний Галкин рассказал, чего нельзя делать в браке
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У шоумена поинтересовались, можно ли экономить на своей жене.
“Нет. Это грех”, – ответил Галкин в кадре и покрутил головой.
Скриншот: maxgalkinru / Instagram
Контекст:
Галкин с 2011 года женат российской певице Алле Пугачевой. У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.
В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.
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