Стрельба на “Южмаше”. Следствие рассматривает три версии инцидента

Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал, что основной версией следствия является совершение преступления из-за неуставных отношений.

Следователи также рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

Третья версия – совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

Проверку этой версии поручили управлению СБУ в Днепропетровской области. Следователи уже установили, что Рябчук посещал Россию в 2019 году, где он находился две недели.

Сухачев также отметил, что на допросе Рябчук рассказал, что совершил преступление из-за давления сослуживцев. По словам подозреваемого, его травили и заставляли убирать помещения во время отдыха в составе караула. Информацию о физическом насилии со стороны сослуживцев и командиров он отрицает.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что трое раненных на “Южмаше” – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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