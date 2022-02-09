“Если глыба упадет Сергею на голову, Собянин соболезнование пришлет?” Жена Жигунова обвинила власти Москвы в коммунальном терроре

“Коммунальный террор в нашем районе продолжается. Сегодня глыба льда чуть не упала на голову мужу. Приземлилась совсем рядом – на заднее стекло автомобиля. Сколько пострадало сегодня, пока неизвестно. Наверное, коммунальщики очень обеспеченные люди и могут позволить себе хоть каждый день бить дорогие машины. Меня интересует – если следующая глыба упадет Сергею на голову, [мэр Москвы Сергей] Собянин хотя бы соболезнование пришлет?”, – написала она.

В комментариях Жигунова сообщила, что ее муж не ставит машину на парковку.

“Вся Москва стоит под домами. У нас сталинский дом, старый, подземной парковки нет, на улицах все занято. Ближайшая свободная парковка – торговый центр, если от нее пешком идти, то это минут сорок. Коммунальщики несут ответственность за все, что падает в крыши”, – подытожила супруга артиста.

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Публикация от Виктория Жигунова (@vzhigunovochka)

Контекст:

Брак с Викторией (до свадьбы – Ворожбит) стал третьим в биографии Жигунова. Ранее он дважды был женат на актрисе Вере Новиковой. Первый раз – с 1985-го по 2007 год, а второй раз – с 2009-го. В промежутке между этими браками у него были отношения с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. От брака с Новиковой у Жигунова есть 30-летняя дочь Мария.

Виктория и Сергей Жигуновы сообщили, что стали мужем и женой весной 2021 года.

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