Мнение: Политический КВН?

Президент Украины Владимир Зеленский, оказывается, ответил президенту России Владимиру Путину, заявившему про «минские соглашения», которые не нравятся президенту Украины:

«Ну нравится, не нравится — терпи, моя красавица!»

В Киеве у Зеленского спросили, как он прокомментирует путинское «нравится — не нравится»?

Зеленский, конечно, мог бы вспомнить «хасавюртовские соглашения», но не стал этого делать.

— Надо серьезно, да? — уточнил президент. — Ну тогда я на русском, чтобы автор афоризма понял. Есть вещи, с которыми не поспоришь: Украина действительно красавица. А вот «моя» — перебор. (Обращаясь к Макрону, которому переводят смысл реплики): — Вы после ужина отдыхали с ним, нет?.. Украина действительно терпеливая и мудрая, это важно для россиян. От нашего терпения зависит деэскалация. Мы не отвечаем на провокации, а ведем себя достойно (отсюда).

Высказывания президентов России и Украины мне почему-то напомнили конкурс капитанов в КВН.

Вот мне и интересно, кто победил в этом «политическом КВНе», кто оказался более находчивым?

Путин?

Зеленский?

Макрон, который вроде бы вообще не участвовал в конкурсе?

Или это «боевая ничья»?

На снимках: президент Франции с президентами России и Украины. Фотографии отсюда и отсюда

View Poll: Кто победил в политическом КВНе

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