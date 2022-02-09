В социальных сетях неравнодушные петербуржцы создали «Группу памяти пострадавших от падения наледи»

Участники сообщества публикуют всю информацию о пострадавших из-за коммунального коллапса в Северной столице. Местные жители делятся своими жуткими историями, которые связаны с заледеневшими дорогами и сосульками-убийцами.

Администраторы «Группы памяти пострадавших от падения наледи» заявили, что создали сообщество в целях освещения халатного отношения местных чиновников к проблеме снежного коллапса в Петербурге. Петербуржцы не довольны работой губернатора Беглова, так как он не делает ничего для безопасности горожан, которые устали страдать от последствий непогоды.

Информацию о восьми несчастных случаях уже опубликовали в сообществе. При этом группа появилась недавно, а люди уже начали жаловаться на падение наледи с крыш домов. В результате халатности чиновников за последние дни глыбы льда забрали жизни двоих петербуржцев.

«Эта зима стала настоящим испытанием для жителей нашего города, передвигаться по улицам и тротуарам стало опасно для жизни, а на дорогах регулярно возникают ДТП из-за неубранного снега. На сегодняшний день все травмпункты и больницы Северной столицы забиты пострадавшими в результате падения на скользких тротуарах или став жертвами сосулек свисающих с крыш», – сообщается в группе.

За первый месяц зимы в Петербурге из-за коммунального коллапса травмировались около трех тысяч человек. Вот только Смольный предпочитает этого не замечать. В городской администрации все силы брошены на поисков «козлов отпущения», а не на реальное решение проблемы. Пока чиновники бездействуют Петербург становится опасным для местных жителей и гостей города.



