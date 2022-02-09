 

В Минпросвещения решили заняться окладами учителей

09.02.2022, 15:02, Новости дня
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Минпросвещения вместе с другими ведомствами занялось разработкой проекта новой системы оплаты труда школьных учителей, которая исправит текущую ситуацию с низкими окладами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из данных министерства, представленных в среду на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, следует, что свыше 75% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает ТАСС.

Данные были представлены за декабрь 2021 года. МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тыс. рублей.

«Минпросвещения совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты учительского труда, которая позволит существенным образом усилить гарантированную часть зарплаты педагога в любой точке нашей большой страны (…) Новая система позволит установить размер ставки, что усилит гарантированную часть выплат и исправит текущую ситуацию с окладами», – сообщили в пресс-службе.

Новую систему представят на общественное обсуждение в 2022 году.

Напомним, в октябре сообщалось, что в РФ начнут внедрять новую систему оплаты труда педагога: низкая заработная плата учителей негативно отражается на престиже профессии, доступности и качестве образования, из-за этого выпускники педагогических вузов не стремятся идти работать в школы, а это может привести к медленному обновлению учительского корпуса.



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