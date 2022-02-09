В Турции допустили визит Путина 14 февраля

В Турции ожидают, что визит президента РФ Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно, 14 числа, сообщил дипломатический источник.

«Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента РФ Владимира Путина.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов РФ и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.