Стало известно содержание нового письма ЕС России

ЕС подготовил письмо РФ с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, письмо является коллективным ответом на предложения, полученные от РФ, оно подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, информирует издание Politico со ссылкой на проект письма.

В письме говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». ЕС отмечает, что несогласия с Россией должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, передает сообщение РИА «Новости».

Кроме того, в ЕС утверждают, что ОБСЕ – это «надлежащий» форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия-НАТО.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт РФ – НАТО.