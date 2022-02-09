Марка MG выпустит электрический спорткар к 100-летнему юбилею компании

Известный китайский бренд MG ранее презентовал концепт Cyberster, который ляжет в основу при создании нового автомобиля.

Речь идет об электрокаре, который тщательно скрывается разработчиками, однако есть предположения, что новая модель выйдет по случаю 100-летего юбилея с момента образования компании. Автомобиль будет представлять собой современный родстер. Его выпуск ожидается к 2024 году, когда и будут озвучены некоторые технические параметры и особенности.

Вместе с тем в компании ранее анонсировали планы начать производство бюджетных электрических автомобилей, которые смогут покорить мировой рынок. На сегодняшний день родстеры среди электрокаров практически отсутствуют, что свидетельствует о высокой вероятности спроса на модель.