 

Марка MG выпустит электрический спорткар к 100-летнему юбилею компании

09.02.2022, 14:56, Новости дня
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Известный китайский бренд MG ранее презентовал концепт Cyberster, который ляжет в основу при создании нового автомобиля.

Речь идет об электрокаре, который тщательно скрывается разработчиками, однако есть предположения, что новая модель выйдет по случаю 100-летего юбилея с момента образования компании. Автомобиль будет представлять собой современный родстер. Его выпуск ожидается к 2024 году, когда и будут озвучены некоторые технические параметры и особенности.

Вместе с тем в компании ранее анонсировали планы начать производство бюджетных электрических автомобилей, которые смогут покорить мировой рынок. На сегодняшний день родстеры среди электрокаров практически отсутствуют, что свидетельствует о высокой вероятности спроса на модель.



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