 

Apple готовит для пользователей iPhone новый сервис бесконтактных платежей

09.02.2022, 14:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили представители компании Apple, в данный момент заканчивается разработка нового сервиса, при помощи которого владельцы iPhone смогут не только осуществлять, но и принимать бесконтактные платежи.

Название нового сервиса звучит как Tap to Pay. Для того чтобы обеспечить необходимый функционал, разработчики ПО создали партнерское приложение, работающее в операционной системе iOS.

Фактически самый обыкновенный смартфон превращается в POS-терминал. Это станет очень полезным нововведением для метких предпринимателей, самозанятых лиц и других пользователей, которые смогут переводить деньги с одного счета на другой так же просто, как рассчитываться наличкой из кошелька.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Президент Филиппин Дутерте заявил об уходе из политики. Его место хочет занять боксер Пакьяо

01.08 / Заменят автоматы Калашникова. Пограничники получили новые штурмовые винтовки – Госпогранслужба Украины

10.12 / Лидера и участников причастной к убийствам ОПГ задержали в Орске и Подмосковье

14.09 / Guardian – работодатели заманивают сотрудников обратно в офисы пивом и попкорном

24.12 / Минобрнауки назвало основания для снижения стоимости обучения в вузах

08.10 / На российский рынок вышли умные часы Honor Watch GS Pro

17.08 / Талибы отобрали личные вещи у индийских дипломатов при эвакуации

17.08 / “Талибан” объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников

28.06 / Эксперты выяснили, какая диета помогает в лечении рака

30.03 / Большинство жителей США сочли «культуру отмены» угрозой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика