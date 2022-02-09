Apple готовит для пользователей iPhone новый сервис бесконтактных платежей

Как сообщили представители компании Apple, в данный момент заканчивается разработка нового сервиса, при помощи которого владельцы iPhone смогут не только осуществлять, но и принимать бесконтактные платежи.

Название нового сервиса звучит как Tap to Pay. Для того чтобы обеспечить необходимый функционал, разработчики ПО создали партнерское приложение, работающее в операционной системе iOS.

Фактически самый обыкновенный смартфон превращается в POS-терминал. Это станет очень полезным нововведением для метких предпринимателей, самозанятых лиц и других пользователей, которые смогут переводить деньги с одного счета на другой так же просто, как рассчитываться наличкой из кошелька.