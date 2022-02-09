«Добрый друг» и красные линии

Итог переговоров Зеленского и Макрона в Киеве: Минские соглашения должны быть усовершенствованы.



Визит президента Макрона в Киев. Встреча с Зеленским. Фото: Офис президента Украины

Как из отдельных цветных стекол собирают цельную мозаику, так из переговоров между главами государств граждане пытаются собрать картину предстоящего мира в Украине — хотя поводом служит угроза войны.

Визит президента Франции в Киев состоялся не до, а после Москвы, что не могли не подчеркнуть наблюдатели. Встреча с президентом Украины не планировалась продолжительной. Согласно графику — начало в полдень, а в 13.40 — совместный брифинг в Мариинском дворце.

Макрон прибыл с готовым рецептом французской дипломатической кухни? Ряд международных экспертов сказали — да.

Рецепт состоял в так называемой «финляндизации» Украины, предполагающей гарантированно нейтральный статус страны. По факту то же «блюдо» настойчиво предлагает Кремль.

А еще со страниц австрийской Die Presse украинский олигарх Дмитрий Фирташ — выдачи которого правосудию уже восемь лет добиваются Штаты, господин непубличный, преследуемый, — вдруг решил поделиться соображениями о судьбе бывшей родины и, главное, сообщить, что «Северный поток — 2» — дело решенное, Украина борьбу проиграла.

Ведущие профильные национальные медиа, в частности, «Европейская правда», цитируют слова Макрона, сказанные на совместной с Путиным пресс-конференции: «…Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (Нормандского) формата. В том числе, отозвать закон (видимо, речь шла о проекте закона «Об основах государственной политики переходного периода, что был снят с рассмотрения в Раде. — О. М.), не соответствующий Минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван».

Украинская власть не раз публично отрицала факт воздействия президента на парламент в данном случае. Формально законопроект отозвали решением правительства, которое провело экстренное заседание перед «нормандской», на уровне советников, встречей в Париже. Но источники журналистов подтвердили: инициатором отзыва все же стал Офис президента, якобы вынужденный среагировать на ультиматум РФ — иначе переговоры вообще не состоятся.

Почему так категорично? В законопроекте зафиксировано: деоккупация неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей неизбежна, равно как автоматическое упразднение нелегитимных органов власти «республик». То есть для Киева невозможно общение с Донецком и Луганском в их нынешнем марионеточном статусе. Законопроект, уточню, просто сняли с повестки конкретного пленарного дня.

Отказ от документа парламентом представляется невозможным и вызовет в обществе, в случае попытки, массовые протесты.

Как известно, «нормандская» встреча прошла 26 января. Советники лидеров четырех держав — Андрей Ермак, Дмитрий Козак, Эммануэль Бон и Йенс Плетнер — провели за закрытыми дверями более восьми часов. Стороны вроде бы поддержали возвращение к так называемому режиму тишины на Донбассе, но в общих чертах. Новости, проникшие тогда из-под закрытых дверей, тоже не были сенсационными. Российская сторона жестко настаивала: Киев должен вступить в прямые в переговоры с так называемыми «республиками», Москва тут не при чем.

После смены власти в Германии, когда команда Меркель доминировала в «четверке», переговорное первенство миротворцев старается перехватить Франция, подчеркивают украинские политические эксперты. Но Париж, по их мнению, выдвигает инициативы, не согласованные с Киевом.

Во Франции скоро выборы, роль спасителя Европы от военной угрозы действующему главе государства не помешает.

Эмманюэль Макрон накануне выборов во Франции решительно взялся за роль миротворца. Фото: РИА Новости

Московское признание Макрона дало козырь и украинской оппозиции — для сведения внутренних счетов. Соратники Порошенко назвали Зеленского предателем государственных интересов и лгуном, хотя до выборов еще два с лишним года. Разумеется, не мог промолчать и сам Петр Алексеевич. Отреагировал на ерническое предложение Путина насчет предоставления политического убежища ему, пятому президенту Украины. Но видеоответ адресовал… Зеленскому: «Наша команда неоднократно заявляла, что, преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину… Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны».

«Украина действительно терпеливая и мудрая»

Вместе с президентом Франции (до него Киев посещал почти четверть века назад лишь Жак Ширак) прилетел министр иностранных дел Жан-Ив ле Дриан. У них с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой свои переговоры. Накануне в программе «Свобода слова» на канале ICTV Кулеба назвал интенсивную дипломатию частью стратегии власти, фактором сдерживания агрессии со стороны РФ. И в очередной раз подтвердил: «Украина не пересечет свои красные линии. Никто не сможет заставить нас их пересечь».

В конце 2021-го Дмитрий Кулеба действительно призвал западных партнеров как можно чаще бывать в Украине, выступать гарантами сохранения мира. Большинство высоких визитеров кроме Киева ездят на линию разграничения, как, например, министры иностранных дел Австрии, Словакии, Чехии. В день переговоров Зеленского с Макроном туда же, на Донбасс, максимально близко к зоне вооруженного конфликта, отправилась и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Впрочем, CNN предположил: анонсированную заранее встречу Зеленского с Бербок отменили не столько по причине перегруженности графика президента Украины, сколько из-за отказа Бербок прямо заявить об остановке «Северного потока — 2» в случае вторжения РФ в Украину.

…Брифинг Зеленского и Макрона начался с опозданием на полтора часа. Но твит президента Украины, где тот назвал президента Франции «добрым другом», и фото совсем небольшого круглого стола, за которым в Киеве беседовали главы двух государств, появились гораздо раньше. Президенты начали с заявлений.

Зеленский приветствовал Макрона, обращаясь к нему на «ты». Сказал, что рад общему с французским президентом видению угроз для Украины и мира, благодарит за поддержку, ценит шаг солидарности — 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, перечислил инфраструктурные проекты в Донецкой и Луганской областях, куда эта помощь отправится.

Слова «война» либо «российская агрессия» не прозвучали ни разу.

Но пообещал продолжить на последующих переговорах «тему деоккупации украинских территорий, поскольку безопасность важна для всех нас».

В ответ Макрон назвал Зеленского «дорогим Владимиром», поблагодарил за прием, а жителей страны — за хладнокровие и мудрость «при таком скоплении войск на границе». Президент Франции напомнил: в 2014-м, после революции достоинства, Украина выбрала путь реформ и демократии, обратной дороги нет, и с того же времени «украинцы защищают свою страну». Потом Макрон сказал, что считает Минские договоренности «единственным способом достичь стойкого мира». В 2015-м они помогли остановить кровопролитие, и сейчас «надо найти решения для тех пунктов, которые не согласованы, чтобы полностью их выполнить».

Этот тезис — «Надо идти до конца по выполнению Минских соглашений!» — президент Франции повторил в разных вариациях несколько раз, апеллируя к необходимости «безопасно-оборонного порядка, который устроил бы всех на континенте». Вспомнил он и о переговорах с Путиным («Россия давит на международное сообщество»), и о намерениях помочь деэскалации путем очередной встречи советников президентов в Берлине, 10 февраля.

Формат брифинга не предполагал много вопросов. У Зеленского предсказуемо спросили, как он прокомментирует путинское «нравится — не нравится…»

— Надо серьезно, да? — уточнил президент. — Ну тогда я на русском, чтобы автор афоризма понял. Есть вещи, с которыми не поспоришь: Украина действительно красавица. А вот «моя» — перебор. (Обращаясь к Макрону, которому переводят смысл реплики): — Вы после ужина отдыхали с ним, нет?.. Украина действительно терпеливая и мудрая, это важно для россиян. От нашего терпения зависит деэскалация. Мы не отвечаем на провокации, а ведем себя достойно.

Президент Франции предпочел избежать прямого ответа, как видится ему после встреч с Путиным и Зеленским перспектива встречи нормандской «четверки». Ограничился общими фразами:

— Мы достигли определенного прогресса в дискуссиях. И хоть детали мы не обсуждали, надо с соблюдением всех процедур снять разночтения в Минских соглашениях и таким образом снять эскалацию.

Макрон не согласился с тем, что наблюдатели приписывают ему формулу «финляндизации» по отношению к Украине:

— Наоборот, я говорил, что мы не можем прекратить политику открытых дверей! Используйте проверенные источники информации, пожалуйста. Наша цель — восстановить безопасность в Европе и доверие друг к другу. Мы продолжим диалог с президентом Путиным. Я глубоко пообщался с президентом Зеленским. Мы можем найти путь, чтобы сохранялся суверенитет государств и право выбора будущего. Но сейчас мы только в процессе обсуждения, и обстановка напряженности беспрецедентная.

У Зеленского спросили, какое на него впечатление произвела «открытость Путина на пресс-конференции с Макроном».

— Я не смотрел пресс-конференцию, а открытость — всегда прекрасно, — парировал он. — Но открытость политика не в словах, а в поступках. Для этого у «открытого человека» все есть, но он продолжает быть субъектом эскалации. В то же время мне незнаком субъект в Европе, который мог бы давить на Россию.

Зеленский заключил, что Киев положительно реагирует на встречи в нормандском формате, «где каждый из лидеров может показать и свою открытость, и субъектность». И поддержал Макрона, заявив, что тоже никогда не слышал о планах «финляндизации» Украины.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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