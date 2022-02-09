 

Чтобы употреблять меньше калорий, не обязательно сидеть на диете: несколько важных советов по питанию

09.02.2022, 14:50, Разное
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Чтобы начать снижать вес, необходимо уменьшить количество входящих калорий. Но ненамного – до 15 %. Для этого достаточно внести лишь небольшие поправки в рацион. Из этой статьи вы узнаете кое-что полезное о продуктах. Эта информация поможет скинуть лишние килограммы без голодной диеты!

Острая пища – это хорошо

Потому что она подавляет аппетит. В остром перце содержится вещество капсаицин, которое обладает таким действием. Приправьте им свой ужин – и вы съедите меньше, чем обычно.

Семена маленькие – польза большая

Клетчатка помогает быстро насыщаться, нормализует пищеварение, продлевает чувство сытости.

Купите семена чиа. Этот суперфуд обладает удивительными свойствами:

Содержит большое количество белка – 18 %. Помещенные в жидкость, семена увеличиваются в объеме в 10 раз. Заполняя желудок, вызывают чувство насыщения.

Добавлять семена чиа можно в йогурты, каши, напитки, тесто. Лучше дать постоять хотя бы полчаса, чтобы они успели впитать влагу и набухли.

Минус лимонад

Жидкие калорий – враги стройной фигуры. Вы знали, что маленькая бутылка лимонада содержит 35 г сахара? Это почти вся дневная норма.

Если хотите похудеть – откажитесь от употребления сладких лимонадов, соков (в большинство из них добавляют сахар) и других напитков, в которых есть жидкие калории.

Кофеину – да, сахару – нет

Заказывайте себе обычный кофе. В кофейных напитках (вроде латте с сиропом) может содержаться до 400 ккал на порцию!

Полностью отказываться от бодрящего напитка нет необходимости. Просто не добавляйте сливки, сиропы и сахар.

Здоровые перекусы

Верните в свой рацион яблоки. Если вы далеко от дома и очень захотелось есть, это поможет. Перекус яблоком – это польза для организма и быстрое подавление чувства голода.

Кто-то запахом наелся…

Аромат свежей мяты способен творить чудеса. Он не только успокаивает нервы, но и существенно снижает чувство голода. Об этом говорят результаты эксперимента, участники которого вдыхали аромат этого растения каждые пару часов на протяжении пяти дней.

В итоге они употребляли на 1800 ккал меньше обычного (почти дневная норма при малоподвижном образе жизни). Нюхайте мяту перед едой в течение пяти минут – и вы существенно уменьшите свой аппетит.

Ваш любимый гарнир

Все знают, что вареная картошка не наносит вреда вашей талии. Конечно, если употреблять ее в умеренном количестве. Но вы все еще думаете, что жареный картофель под запретом? Значит, вы не знаете, что во время готовки картошка впитывает всего 5 % масла, тогда как кабачки – до 30 %. Поэтому, если хочется пожарить овощи на гарнир – выберите картошку. Только не поливайте ее майонезом!

Эти простые советы окажут свое действие, уже через месяц вы увидите результат на весах. И что самое приятное – в зеркале!



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