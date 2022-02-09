Какой маникюр делать не надо: нейл-арт, который больше не в моде в 2022 году

Тренды в нейл-арт индустрии очень быстро меняются. Если вы следите за тенденциями в моде, то прекрасно знаете, как они очень быстро могут появиться и так же быстро исчезнуть. В нашей статье мы рассмотрим пять основных антитредов в маникюре в этом году. Зная эту информацию, вы точно не сделаете себе неактуальный нейл-арт.

Акцент на безымянном пальце

Уже несколько лет как (а может, даже и больше) вышел из моды маникюр, в котором четыре ногтевые пластины окрашивают в один тон, при этом ноготь на безымянном пальце украшают глиттером, стразами либо же рисунком. Безусловно, что некоторые мастера нейл-индустрии все так же продолжают создавать нечто подобное по своей инициативе либо же по просьбе клиенток. Но все же лучше отказаться от подобного дизайна, так как он вышел из моды.

Маникюр в стиле бохо и простая геометрия

Очень интересно и стильно выглядит маникюр с различными точками, треугольниками, ромбами, прямыми линиями и завитками а-ля мехенди. Но подобный дизайн, к сожалению, в этом году неактуален.

В тренде сейчас маникюр с волнами, плавными линиями, которые сливаются между собой, создавая кляксы. А вот нейл-арт в стиле бохо уже не в моде. Но, вероятнее всего, через пару сезонов он снова будет в тренде.

Маникюр с большим количеством объемных камней

Нужно напомнить, что этот год – это год шиммера, сияния и страз. Но в 2022-м стоит отказаться от большого количества крупных камней. Так как мода на то, чтобы надеть все самое лучшее и сразу, уже прошла. Поэтому если вы хотите сделать все-таки маникюр с камнями, то сначала выберите однотонную основу. После чего переходите к выбору украшений.

Обращайте внимание на качественные, дорогие стразы. Ни в коем случае не соединяйте их с анималистными принтами, цветочными рисунками и геометрией в одном дизайне.

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Маникюр «перепелиное яйцо»

Еще совсем недавно было модно делать маникюр с мелкими пятнышками, принтом, похожим на перепелиное яйцо. Тогда мастера экспериментировали с фонами, дизайном и оттенками. Но уже стоит забыть про маникюр «перепелиное яйцо», так как он не в моде и является трендом прошлого года.

Разноцветные ногти

В данном случае имеется виду дизайн, когда каждый ноготь окрашен в отдельный оттенок. Безусловно, что не стоит навсегда исключать подобные варианты. Но пока в моде разноцветные волны и большие точки.

Заключение

Теперь вы знаете, какие варианты дизайнов маникюра являются антитрендами. Мы их детально рассмотрел и описали. Надеемся, что теперь вы сможете подобрать себе стильный маникюр, забыв про описанные выше антитренды на этот год.