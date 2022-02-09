 

Украинцы с гриппом или коронавирусом могут оформить электронные больничные дистанционно – Минздрав

09.02.2022, 14:37, Новости дня
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При наличии симптомов COVID-19, гриппа или простуды пациент может позвонить врачу и получить рекомендации по лечению, отмечают в Минздраве.

После консультации врач может создать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней. Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен прийти на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/312402227580667

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Но старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

С 1 октября 2021 года в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно было получить их в бумажном виде.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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