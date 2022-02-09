Звезда “Дизель Шоу” Булитко: Я не та женщина, которая зайдет в чужие отношения
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“Чем ты отличаешься от своей героини в сериале “Папаньки”? – спросила у Булитко ведущая проекта Александра Кучеренко.
“Я не та женщина, которая зайдет в чужие отношения”, – призналась артистка.
Отвечая на вопрос, почему скрывает своего избранника, Булитко призналась, что не хочет, чтобы его оценивали. Она подчеркнула, что мечтает о свадьбе на берегу океана.
ВИДЕОВидео: Телеканал ICTV / YouTube
Контекст:
Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом “Дизель Студио”.
Премьера первого сезона сериала “Папаньки” производства “Дизель Студио” состоялась осенью 2018 года на ICTV. По сюжету героиня Булитко влюблена в мужчину, роль которого исполняет Евгений Гашенко.
В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.
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