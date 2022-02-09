 

“Обычные шарлатаны и конченные люди”. Дочь Заворотнюк отреагировала на комментарии врачей о болезни матери

09.02.2022, 14:32, Новости дня
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“Почему врачи рассказывают подробности про вашу маму? А как же врачебная тайна?” – спросили у блогера подписчики.

“Я имена этих врачей слышу впервые, обычные шарлатаны и просто конченные люди”, – написала она в публикации.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram 
Контекст:

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что той  хватит сил справиться с недугом.

26 мая 2021 года российские СМИ сообщили, что состояние Заворотнюк ухудшилось, а сама актриса из-за приема гормональных препаратов стала “неузнаваемой” – она потеряла волосы и набрала лишний вес.

Заворотнюк – мать троих детей. У нее есть дочь Анна (1996) и сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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