 

В ВОЗ сообщили о росте смертности от COVID-19 в мире при снижении числа заражений

09.02.2022, 14:22, Разное
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ВОЗ выпустила очередной бюллетень, в котором осветила основные цифры по ситуации с коронавирусной инфекцией в мире за последнюю неделю.

По данным ВОЗ, количество новых случаев заболевания COVID-19 снизилось на 17%, а число смертей, наоборот, увеличилось на 7% в сравнении с предыдущей неделей. Всего на 6 февраля 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 392 миллионов подтвержденных случаев болезни и более 5,7 миллиона смертей от нее. 

А 8 февраля официальные представители ВОЗ провели прямой эфир в официальных сетях организации. Менеджер ВОЗ по инцидентам Абди Махамуд и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове ответили на самые популярные вопросы пользователей. 

Абди Махамуд заявил, что с конца ноября, то есть с момента начала распространения омикрон-штамма, в мире было зарегистрировано 130 миллионов случаев инфицирования коронавирусом и 500 000 связанных с ним же летальных исходов. Из-за своей высокой заразности омикрон стал самым распространенных штаммом.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что его удивляет ситуация, когда в эпоху эффективных вакцин умирает полмиллиона человек. 

«Хотя все говорили, что Омикрон мягче, они упустили из виду, что с момента его обнаружения погибло полмиллиона человек. Это более чем трагично», — добавил Абди Махамуд.

Мария Ван Керхове в том же прямом эфире сказала, что ее поражает количество случаев заболевания омикрон-штаммом. При этом она подчеркнула, что истинное количество случаев заражения и смертей может быть намного выше. 

«Мы все еще находимся в середине этой пандемии. Надеюсь, что мы приближаемся к ее концу. Но этот вирус по-прежнему опасен», — добавила представитель ВОЗ.  

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ВОЗ отслеживает четыре субштамма омикрона. Пока субштамм BA.1 доминирует, но субштамм BA.2 является более заразным, поэтому в будущем именно он может составить растущую долю случаев коронавируса. 

Эксперты рассказали, что пока нет никаких признаков того, что BA.2 в отличие от BA.1 приводит к более тяжелому заболеванию COVID-19. А также им пока неизвестно, могут ли люди заразиться субштаммами BA.1 и BA.2 одновременно.

Ранее ВОЗ признавала омикрон менее опасным штаммом COVID-19.



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