 

Российские фигуристы отказались тренироваться на Олимпиаде на фоне допинг-скандала

09.02.2022, 14:20, Разное
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Четверо фигуристов сборной Олимпийского комитета России не вышли на очередную тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила в социальных сетях американская журналистка Кристин Бреннан.

По словам репортерши, на лед не явились Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые завоевали золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. Бреннан добавила, что это произошло на фоне проблем с допинг-пробой одного из российских спортсменов, имя которого не называется, передает телеканал “360”.

Ранее стало известно, что церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию также отложили из-за проблем с допинг-тестом. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что для разрешения ситуации потребовалась срочная консультация с Международным союзом конькобежцев, пишет Ura.ru.



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