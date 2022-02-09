Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

У известного по роли султана Сулеймана в историческом сериале “Великолепный век” актера Халита Эргенча и его супруги, актрисы Бергюзар Корель вчера был праздник. Их старшему сыну Али исполнилось 12 лет. Этот день одна из самых знаменитых пар турецкого кино отметила в узком кругу, а в социальных сетях Бергюзар поделилась ранее не опубликованными фото из семейного архива. На первом снимке Корель и Эргенч с новорожденным первенцем в родильной палате, а на втором изображен уже взрослый именинник, правда, со спины. Фотографии Бергюзар дополнила трогательным поздравлением.

Мой Али, солнце мое! В этой жизни я больше всего полюбила быть матерью. И это благодаря тебе. Ты изменил мой мир. Мы бесконечно счастливы, что ты наш сын, мы, вся наша семья чувствуем себя избранными за то, что ты есть и светишь каждому, кто попадается на твоем пути. Живи с открытым сердцем, как сейчас, всегда. Мы с твоим отцом всегда, до последнего нашего вздоха, будем рядом, когда ты захочешь этого. Пусть терпение, сердечность, обаяние и твой интерес к жизни никогда не закончатся. Мой Али, спасибо тебе тысячу раз за свет, за счастье, которые ты привнес в нашу жизнь 12 лет назад. С днем рождения! – подписала Бергюзар фото.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель с сыном Али

Халит и Бергюзар познакомились на съемочной площадке сериала “1000 и одна ночь” в 2006 году и начали встречаться, хотя Эргенч тогда был несвободен. Когда актер развелся, девушку затравили интернет-пользователи, считая, что это она увела артиста из семьи. Как бы там ни было, Халит женился на Бергюзар 7 августа 2009 года. В 2010 году у пары родился старший сын Али, а младший мальчик, которого знаменитые родители назвали Хан, родился 8 марта 2020-го.

В ноябре 2021 года 51-летний актер Халит Эргенч и 39-летняя актриса Бергюзар Корель стали многодетными родителями. У супругов родился третий ребенок – дочь Лейла. Чуть позже актриса опубликовала у себя в Instagram черно-белое фото из родильной палаты и рассказала о своем самочувствии и здоровье малышки, намекнув на длительные роды.